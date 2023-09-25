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        Malatya Valisi Yazıcı'dan Mevlit Kandili mesajı

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 15:34 Güncelleme: 25.09.2023 - 15:34
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        Malatya Valisi Yazıcı'dan Mevlit Kandili mesajı
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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yazıcı, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifini müjdeleyen Mevlit Kandili'ne ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

        Hazreti Peygamber'in doğumuyla birlikte tarihin en büyük dönüşümünün yaşandığını kaydeden Yazıcı, yolunu ve değerlerini kaybeden insanların Hazreti Muhammed'in peşinden giderek, kardeşliğin, ahde vefanın, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örneklerini teşkil ettiklerini vurguladı.

        Yaşantısıyla tüm insanlığa örnek olan Hazreti Muhammed'in dünyayı onurlandırdığı geceyi Allah'ın sonsuz merhametinden faydalanabilmek için bir vesile olarak görmek gerektiğini belirten Yazıcı, "Müslümanlar için güzelliklere erişme, af ve mağfirete ulaşmanın kapılarını açan bu gecenin birlik ve beraberliğimize, dirlik ve düzenimize vesile olmasını temenni ediyor, yaşadığımız çağın İslam'ın rahmet yüklü ilkeleriyle güzelleşmesini diliyor ve tüm vatandaşlarımızın Mevlit Kandili'ni en kalbi duygularla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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