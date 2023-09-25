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        Malatya'da terör örgütü PKK/YPG operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 17:34 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:37
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        Malatya'da terör örgütü PKK/YPG operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG Silahlı Terör Örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde daha önceki yıllarda terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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