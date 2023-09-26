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        Malatya'da "şehir yeniden inşa edilirken erişilebilirlik konusu göz önüne alınmalı" talebi

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğünde "Erişilebilirlik" konularında çalışma yapan bedensel engelli Ali Haydar Koyun, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'nın yeniden inşa sürecinde engellilerin erişilebilirlik konusunun göz önünde bulundurulmasının önemli olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:13 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:27
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        Malatya'da "şehir yeniden inşa edilirken erişilebilirlik konusu göz önüne alınmalı" talebi
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        Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğünde "Erişilebilirlik" konularında çalışma yapan bedensel engelli Ali Haydar Koyun, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'nın yeniden inşa sürecinde engellilerin erişilebilirlik konusunun göz önünde bulundurulmasının önemli olduğunu belirtti.

        Ali Haydar Koyun (55), AA muhabirine, 1994-2015 yıllarında Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şube Başkanlığı yaptığını anlattı.

        2022 yılından itibaren Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğünde "Erişilebilirlik" Sorumlusu olarak çalışmalar yaptığını belirten Koyun, belediyeye bağlı çeşitli kuruluşların engellilerin ulaşım ve kullanımına uygun olması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen "Erişilebilirlik" belgesini alması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgedeki engellilerin de zor günler geçirdiğini kaydeden Koyun, kendisinin de Paşaköşkü Mahallesi'ndeki evinde yakalandığı depremle birlikte bir süre il dışında kaldıktan sonra memlekete geldiğini ve evi orta hasarlı olduğu için kirada yaşadığını belirtti.

        Deprem bölgesinde yaşamın engelliler için bir parça daha zor olduğuna değinen Koyun, "Aklımız fikrimiz hep doğup büyüdüğümüz şehrimizde olduğu için geri dönüş yaptık. Şimdi Büyükşehir Belediyemizde 'Erişilebilirlik' konularındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da şehrin yeniden inşası konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz. Malatya'nın planını ve projesini hazırlayan bütün yetkililerden bunu özellikle talep ediyoruz. Açık ve kapalı alanlar engelli bireylere erişilebilirlik konusunda uygun olmalı, mevzuatlara uygun olarak yapılmalıdır. Bizlerde erişilebilirlik çalışmalarını takip ediyoruz." diye konuştu.

        Koyun, 6 Şubat depremlerinden sonra konteyner kentlerde engelli bireyler ve ailelerinin de barındığını belirterek, "Ailelerin ve engelli bireylerin üzerindeki deprem travmalarını atlatmaları için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapılmalı, yapılan çalışmalar da artırılmalı." dedi.

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