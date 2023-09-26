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        Malatya'da çevik kuvvet polisi tatbikat yaptı

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce toplumsal olaylara müdahale amacıyla tatbikat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:00 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:00
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        Malatya'da çevik kuvvet polisi tatbikat yaptı
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        Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce toplumsal olaylara müdahale amacıyla tatbikat yapıldı.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği izinsiz gösteri yapan ve ateş yakan grup müdahale öncesinde eylemi sonlandırmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

        Uyarılara rağmen dağılmayan gruba, toplumsal olaylara müdahale aracıyla tazyikli su sıkıldı.

        Çeşitli cisimlerle toplumsal olaylara müdahale aracına saldıran grubun etrafı, çevik kuvvet polislerince sarıldı.

        Dağılmamakta direnen göstericilerin gözaltı almasının ardından tatbikat sona erdi.

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