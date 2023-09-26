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        Malatya'da yaralı şahin bulundu

        Malatya'da jandarma personelince bulanan yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:04 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:33
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        Malatya'da yaralı şahin bulundu
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        Malatya'da jandarma personelince bulanan yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma ekipleri, yaralı şahin buldu.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı şahini, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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