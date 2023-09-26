Malatya'da ağır hasarlı binada mahsur kalan çocuk iş makinesiyle kurtarıldı
Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 4 katlı binanın ikinci katında mahsur kalan çocuk iş makinesiyle kurtarıldı.
Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 4 katlı binanın ikinci katında mahsur kalan çocuk iş makinesiyle kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi'nde futbol oynayan çocukların topu, ağır hasarlı 4 katlı binanın ikinci katına gitti.
Arkadaşlarının yardımıyla balkon demirlerinden tırmanarak ikinci kata ulaşan çocuk burada mahsur kaldı.
Sokakta çalışma yapan iş makinesi operatörü çocukların sesini duyunca yardıma gitti.
Çocuk, bulunduğu yerden kepçeyle kurtarıldı.
Kurtarılan çocuğun neşeyle olay yerinden uzaklaşması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.