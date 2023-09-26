Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da ağır hasarlı binada mahsur kalan çocuk iş makinesiyle kurtarıldı

        Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 4 katlı binanın ikinci katında mahsur kalan çocuk iş makinesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:46 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da ağır hasarlı binada mahsur kalan çocuk iş makinesiyle kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 4 katlı binanın ikinci katında mahsur kalan çocuk iş makinesiyle kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi'nde futbol oynayan çocukların topu, ağır hasarlı 4 katlı binanın ikinci katına gitti.

        Arkadaşlarının yardımıyla balkon demirlerinden tırmanarak ikinci kata ulaşan çocuk burada mahsur kaldı.

        Sokakta çalışma yapan iş makinesi operatörü çocukların sesini duyunca yardıma gitti.

        Çocuk, bulunduğu yerden kepçeyle kurtarıldı.

        Kurtarılan çocuğun neşeyle olay yerinden uzaklaşması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        25 yıl hapis cezası verildi! Cep telefonu silah sayıldı!
        25 yıl hapis cezası verildi! Cep telefonu silah sayıldı!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        Rus kozmonot: Türkiye uzaydan çok güzel
        Rus kozmonot: Türkiye uzaydan çok güzel
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit

        Benzer Haberler

        Malatya'da yaralı şahin bulundu
        Malatya'da yaralı şahin bulundu
        Malatya'da çevik kuvvet polisi tatbikat yaptı
        Malatya'da çevik kuvvet polisi tatbikat yaptı
        Malatya'da "şehir yeniden inşa edilirken erişilebilirlik konusu göz önüne a...
        Malatya'da "şehir yeniden inşa edilirken erişilebilirlik konusu göz önüne a...
        Malatya'da terör örgütü PKK/YPG operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da terör örgütü PKK/YPG operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Malatya Valisi Yazıcı'dan Mevlit Kandili mesajı
        Malatya Valisi Yazıcı'dan Mevlit Kandili mesajı