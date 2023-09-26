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        Malatya'da terör örgütü PKK/PYD operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Malatya'da terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 20:08 Güncelleme: 26.09.2023 - 20:08
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        Malatya'da terör örgütü PKK/PYD operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından PKK/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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