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        Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Güder, esnafla buluştu

        AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kapalı Çarşı esnafıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:58 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:17
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        Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Güder, esnafla buluştu
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        AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kapalı Çarşı esnafıyla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tüfenkci ve Güder, Kahramanmaraş merkezli depremlerde herhangi bir hasar almadan ayakta kalan Kapalı Çarşı'da faaliyetlerini sürdüren esnafla buluştu, sorunlarını dinledi.

        Milletvekili Tüfenkci, depremlerden etkilenen Malatya'nın nasıl inşa ve ihya edileceğinin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

        Esnafın çoğunun iş yerinin yıkıldığını kaydeden Tüfenkci, "Esnafımız için çalışmalarımızı yapıyoruz. Öncelikle çarşı merkezini ayağa kaldırmamız lazım. Kapalı Çarşı'mız eski canlılığına kavuştu. Vatandaşlarımızın dönüşüm noktasında bazı talepleri var, biz bunları bakanlıklarımıza iletiyoruz. 2 sene içerisinde deprem hasarlarının büyük bir kısmını bitirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

        Güder de deprem sonrasında yapılan çalışmalara işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Sadece Battalgazi'mizde 62 bin konut kullanılamaz halde. 19 bin ticarethanemiz yerle yeksan. Bu yaraları sarmak yine hepimize düşüyor. Yöneticiler olarak eski günlere geri dönmek için bakanlıklarımızla görüşüyoruz. İnşaat alanlarına başladık, eksik kalan yerlerini de tamamlayacağız. Yerinde dönüşüm için de mücadelemiz sürüyor. Eylül ayının sonunda başvurular ve itirazlar sonuçlanacak. Sonrasında yerinde dönüşüm de hızla başlayacak."

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