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        Kale Kaymakamı Aksoy okul ve kursları ziyaret etti

        Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve kursiyerlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:25 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:26
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        Kale Kaymakamı Aksoy okul ve kursları ziyaret etti
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        Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve kursiyerlerle bir araya geldi.

        Sınıflarda öğrencileri ziyaret eden Aksoy, sohbet ettiği öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.

        Daha sonra okul idarecileriyle görüşen Aksoy, okulların ihtiyaçları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

        Ardından İlçe Halk Eğitimi Merkezine geçen Kaymakam Aksoy, devam eden kursları gezerek incelemelerde bulundu, açılması planlanan kurslar hakkında bilgi aldı.

        Aksoy, idareci ve öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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