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        Malatya'da usulsüz üretildiği değerlendirilen altın ele geçirildi

        Malatya'da usulsüz üretildiği değerlendirilen 170 tam altın, 154 yarım altın, 250 çeyrek altın ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 13:08 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:08
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        Malatya'da usulsüz üretildiği değerlendirilen altın ele geçirildi
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        Malatya'da usulsüz üretildiği değerlendirilen 170 tam altın, 154 yarım altın, 250 çeyrek altın ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan bir araçta usulsüz üretildiği değerlendirilen 170 tam altın, 154 yarım altın, 250 çeyrek altın ile 60 bin 100 avro, 100 sterlin 150 dolar, 12 bin 400 lira, 1 tabanca 1 şarjör ile 3 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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