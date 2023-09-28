Malatya'da ruhsatsız 3 silahla yakalanan şüpheli gözaltında
Malatya'da silah kaçaklığına yönelik operasyonda ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da silah kaçaklığına yönelik operasyonda ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan istihbarat çalışması neticesinde belirlenen ikamette arama yapıldı.
İkamette ruhsatsız 2 tabancayla 1 pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.