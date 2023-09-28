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        Malatya'da ruhsatsız 3 silahla yakalanan şüpheli gözaltında

        Malatya'da silah kaçaklığına yönelik operasyonda ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:26 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:26
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        Malatya'da ruhsatsız 3 silahla yakalanan şüpheli gözaltında
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        Malatya'da silah kaçaklığına yönelik operasyonda ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan istihbarat çalışması neticesinde belirlenen ikamette arama yapıldı.

        İkamette ruhsatsız 2 tabancayla 1 pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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