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        Malatya merkezli terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 4 tutuklama

        Malatya merkezli terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 09:55 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:55
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        Malatya merkezli terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 4 tutuklama
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        Malatya merkezli terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayla göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

        Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 1 şüpheli, 22 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

        Devam eden çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Kayseri'de 4, Malatya'da 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kayseri'de yakaanan şüpheliler de Malatya'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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