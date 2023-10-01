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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Kale ilçesini ziyaret etti

        Malatya Vali Ersin Yazıcı, Kale ilçesini ziyaret ederek, kurum müdürleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 12:30 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:30
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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Kale ilçesini ziyaret etti
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        Malatya Vali Ersin Yazıcı, Kale ilçesini ziyaret ederek, kurum müdürleriyle bir araya geldi.

        Vali Yazıcı, Kaymakam Mustafa Aksoy'dan ilçenin genel durumu hakkında brifing aldı.

        Belediye Başkanı Murat Koca'yı makamında ziyaret eden Yazıcı, Kale'de yapılan yatırımlar ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Yazıcı, Polis Uygulama Noktası'nı ziyaret etti, görevli personellerle tanışıp yürütülen önleyici emniyet tedbirleri, yol kontrol uygulamaları ve asayiş faaliyetleriyle ilgili bilgiler aldı.

        Ersin Yazıcı, İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezi ve Malatya-Elazığ illerinin ulaşımı açısından önemli yere sahip Karakaya Baraj Gölü üzerinde kurulu Kömürhan Köprüsü'nde jandarma botuyla incelemelerde bulundu.

        Vali Yazıcı'ya ilçe ziyareti sırasında İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın eşlik etti.

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