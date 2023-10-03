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        Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklar curling etkinliğinde buluştu

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında curling turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 09:43 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:58
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        Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklar curling etkinliğinde buluştu
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında curling turnuvası düzenlendi.

        Yakınca Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe konteyner kentte kalan çocuklar katıldı.

        Türkiye Curling Federasyonu Malatya İl Antrenörü ve Hakemi Muhammet Kemal Gülşen, AA muhabirine, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Curling Federasyonu Malatya İl Temsilciliği olarak, konteyner kentte kalan sporcu çocukları turnuvaya getirdiklerini söyledi.

        Turnuvaya yoğun bir katılım olduğunu kaydeden Gülşen, "Curling Turnuvası, heyecanlı ve çekişmeli yarışmalara sahne oldu. İki okulumuz kupa kazandı. Çocuklar madalya aldılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

        Curling Hakemi Bahar Ünal da depremden etkilenen tüm illere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Çocuklarımız için floor curling, yani normal zeminde oynanabilen curling yeni bir spor dalı. Hem çocukların zekasına yönelik hem de duygusal ve psikolojik birçok yöne hitap ediyor. Ailelerin çocuklarını bu spora yönlendirmelerini istiyoruz." dedi.

        Program sonunda yarışmaya katılan sporculara altın madalya, dereceyle bitiren grup takımlarına kupaları takdim edildi.

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