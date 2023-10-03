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        Kale'de jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

        Malatya'nın Kale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:42
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        Kale'de jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
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        Malatya'nın Kale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Battalgazi Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kale ilçesi Kıyıcak Mahallesi Yavuz Selim İlkokulu'ndaki öğrencilere, genel trafik kuralları, okul servis aracına binme ve inme, yaya ve okul geçit alanını kullanma kurallarını anlattı.

        7 öğretmen ve 45 öğrencinin katıldığı seminerde çocuklara boyama kitapları dağıtıldı

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