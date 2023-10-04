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        Kale Kaymakamı Aksoy, gençlerle bir araya geldi

        Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, gençlerle buluştu ve yapılan etkinliklere katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 10:43 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:43
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        Kale Kaymakamı Aksoy, gençlerle bir araya geldi
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        Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, gençlerle buluştu ve yapılan etkinliklere katıldı.

        Aksoy, Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Belediye Gençlik Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnönü Üniversitesi Su Sporları Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında gönüllü gençlerle bir araya geldi.

        Gençlerle sohbet eden Kaymakam Aksoy, başarılı ve insanlara faydalı olmak için gayret sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaymakam Mustafa Aksoy, gençlerle birlikte Karakaya Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen kano etkinliğine katıldı.

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