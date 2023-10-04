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        Malatya'da depremlerde hasar gören tescilli kültür varlıklarının restorasyonu sürüyor

        YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, hasar gören tescilli kültür varlıklarının restorasyonu sürerken, ağır hasar alan ve yıkılan yapılar da aslına uygun yeniden inşa ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:10 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:22
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        Malatya'da depremlerde hasar gören tescilli kültür varlıklarının restorasyonu sürüyor
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        YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, hasar gören tescilli kültür varlıklarının restorasyonu sürerken, ağır hasar alan ve yıkılan yapılar da aslına uygun yeniden inşa ediliyor.

        Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Ali Cengiz, AA muhabirine, kentteki bazı tescilli kültür varlıklarının depremlerde hasar gördüğünü, depremler sonrası hasar tespiti yapıldıktan sonra Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanlarının yerinde inceleme yaptığını anlattı.

        6 Şubat'ta meydana gelen ikinci büyük depremde ağır hasar alan Malatya Valiliği binasının da tescilli kültür varlıklarından biri olduğunu kaydeden Cengiz, az hasarlı olan Atatürk Evi, Etnografya Müzesi, Arkeoloji Müzesi ve tarihi Malatya evleri olarak bilinen Beşkonaklar'ın onarımı ile yıkımı gerçekleştirilen Valilik binasının yapımının Kültür ve Turizm Bakanlığınca ihale edildiğini söyledi.

        İhaleyi alan firmaya yer teslimlerinin yapıldığını, şu anda büyük bir hızla restorasyon ve yeniden yapım çalışmalarının başladığını belirten Ali Cengiz, şöyle devam etti:

        "Depremlerde hasar alan bu yapılarımız tescilli eser olduğu için aynı şekilde, aynı renkte, aynı boyayla ve aynı özellikleri taşıyacak şekilde şu anda büyük bir hızla yapımları devam ediyor ve 2024 yılı aralık ayı sonunda bitirilmesi düşünülüyor. Çalışmalar devam ediyor. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Valilik binasının 2024'ün Aralık ayında tamamlanması, Arkeoloji Müzesi'yle diğerlerinin de 6 ay gibi bir sürede tamamlanarak ziyarete açılması düşünülmektedir. Şu andaki çalışmalarımız herhangi bir sıkıntı olmadan devam ediyor."

        Valilik binasının Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün hazırladığı ihale şartnamesi ile 174 milyon liraya ihale edildiğini aktaran Cengiz, "Şu anda yer teslimi yapıldı. Zemin etütleri ile ilgili üniversiteler arası çalışmalar devam ediyor. 31 Aralık 2024'te de tamamlanarak eski şekliyle, eski rengiyle eski boyasıyla daha iyi bir şekilde hizmet vermeyi planlıyoruz. Bu konuda çalışmalar son hızla devam ediyor." dedi.

        - Tescilli evini onarmak isteyene destek verilecek

        Cengiz, deprem bölgesindeki illerde özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan ve depremde hasar alan, korunması gerekli taşınmaz varlıklara yardım yapılmasının planlandığına işaret ederek, yardımlardan yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin, proje ve uygulama yardımları için 16 Ekim-30 Kasım 2023 tarihleri arasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurması gerektiğini bildirdi.

        6 Şubat depremlerinden sonra Malatya'da özellikle Gündüzbey ve Yeşilyurt bölgesinde yer alan sivil mimari örneği tescilli evlerin birçoğunun hasar gördüğüne değinen Cengiz, bu yapıların proje ve uygulama desteğine şu ana kadar 100 kişinin başvurduğunu söyledi.

        Sivil mimari örneği evlerin sahiplerinin anlaştıkları müteahhitler tarafından yapılarının rölöve ve restorasyonunun da yapıldığına işaret eden Cengiz, "Bakanlığımız başvuru süresini 30 Kasım'a kadar uzattı. Tüm sivil mimari eserlerin sahipleri, müellifleri ile birlikte müracaat ettikleri takdirde proje ve uygulama desteğinden faydalanabilecekler." diye konuştu.

        Cengiz, mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan ve depremden önce gastronomi, kahve, sinema ve etnografya müzesi olarak değerlendirilen sekiz tarihi Malatya evinin onarımının ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılacağını sözlerine ekledi.

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