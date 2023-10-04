Bakanlar Ersoy ve Bak, depremlerin etkilediği Malatya'da ziyaretlerde bulundu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da ziyaretlerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da ziyaretlerde bulundu.

Bakanlar Ersoy ve Bak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin sonunda Ersoy ve Bak'a, Yeni Malatyaspor taraftarları tarafından kulübün atkısı hediye edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak daha sonra Malatya Valiliğine geçerek Vali Ersin Yazıcı ile görüştü.

Vali Yazıcı, Bakan Osman Aşkın Bak'a, Arslantepe Höyüğü'nde çıkarılan eserlerin replikalarından yapılan plaket hediye etti.