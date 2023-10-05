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        Kale'de TÜBİTAK bilim söyleşisi düzenlendi

        Malatya'nın Kale ilçesinde TÜBİTAK bilim söyleşisi etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:16 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:18
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        Kale'de TÜBİTAK bilim söyleşisi düzenlendi
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        Malatya'nın Kale ilçesinde TÜBİTAK bilim söyleşisi etkinliği gerçekleştirildi.

        Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nafiye Fulya İlhan, Kıyıcak Mahallesi Yavuz Selim İlkokulu'nda düzenlenen söyleşide "İşte muhteşem bağışıklık sistemin ve bedeninin iyileştirici gücü” adlı konuşma yaptı.

        Vücudun savunma sistemine dikkati çeken İlhan, hücrelerin virüs ve mikroplara karşı nasıl savaştığını anlattı.

        İlhan, sağlıklı beslenmenin önemine de değindi.

        Yavuz Selim İlkokulu Müdürü Kasım Ayhan ise öğrencilerin böylesi güzel etkinliklerle bilim okuryazarlığına ilk adımlarını attığını söyledi.

        Etkinlik sonunda Okul Müdürü Ayhan, Prof. Dr. Nafiye Fulya İlhan'a teşekkür belgesini takdim etti.

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