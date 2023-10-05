Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'dan eylülde yaklaşık 37,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'dan eylül ayında 37 milyon 884 bin dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'dan eylülde yaklaşık 37,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'dan eylül ayında 37 milyon 884 bin dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi.

        Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, kentten eylül ayında gerçekleştirilen ihracat bir önceki aya göre yüzde 15 arttı.

        Kentin eylül ayındaki ihracatı geçen senenin aynı ayına göre ise düştü.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremler sonrası toparlanma sürecinde sanayicilere, ihracatçılara ve çalışanlara tüm zorluklara rağmen vermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür etti.

        Malatya'nın daha fazla ihracat yapabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

        "Malatya sanayisi 6 Şubat öncesine dönemedi, personel sıkıntımız devam ediyor. Deprem bölgesine verilen destek ve kolaylaştırıcı adımlar artarak devam etmeli. Rekabetçi konumumuzun sürdürülebilirliği için yeni destekler şart. Bununla birlikte finansmana ulaşım ve maliyetlerin yüksek oluşu da en büyük sorunlarımız arasında yer alıyor. Dünya geneli ekonomik göstergelere baktığımızda, dolar değer kazandıkça maalesef tüm dünyada ham madde maliyetleri artıyor. Bu sebeple üretimlerimizde katma değeri artırmak ve sağlam adımlar atmak zorundayız."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar İsveç basınına sızdırılmış
        Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar İsveç basınına sızdırılmış
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Libya'da can kaybı yükseldi
        Libya'da can kaybı yükseldi
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Vicdansız teyze için karar!
        Vicdansız teyze için karar!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Krizden çıkış formülü!
        Krizden çıkış formülü!

        Benzer Haberler

        Kale'de TÜBİTAK bilim söyleşisi düzenlendi
        Kale'de TÜBİTAK bilim söyleşisi düzenlendi
        Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Malatya'daki silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakaland...
        Malatya'daki silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakaland...
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Bakan Bak: Spora yapılan yatırımların hepsi, meyvesini veriyor
        Bakan Bak: Spora yapılan yatırımların hepsi, meyvesini veriyor
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da ziyaret ve incelemelerde bulundu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da ziyaret ve incelemelerde bulundu: