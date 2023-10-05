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        AK Parti Malatya İl Başkan Vekili Ertem'den kongre açıklaması

        AK Parti Malatya İl Başkan Vekili Sezai Ertem, partisinin olağanüstü kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:23 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:24
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        AK Parti Malatya İl Başkan Vekili Ertem'den kongre açıklaması
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        AK Parti Malatya İl Başkan Vekili Sezai Ertem, partisinin olağanüstü kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Ertem, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gerçekleştirecekleri 4. Olağanüstü Büyük Kongre'ye işaret ederek, 14 Ağustos 2001'de AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" şiarıyla kurulan AK Parti'nin 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletin derin teveccühüne mazhar olduğunu söyledi.

        Kendilerine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırdıklarını belirten Ertem, AK Parti'nin millete hizmet yolunda birçok sınavdan geçtiğini, benzerine pek rastlanmayan badireler atlattığını ve bunlara karşı her defasında milli iradeye koştuğunu ve sandıktan başka iktidar yolu tanımadığını belirtti.

        AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açısıyla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcı olduklarını ifade eden Ertem, eser ve hizmet politikasını bir üst lige çıkarmayı hedeflediklerini ve bu doğrultuda yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacaklarını vurguladı.

        Kongreyle milletin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacaklarını belirten Ertem, böylelikle cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı AK Parti'nin geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacaklarını kaydetti.

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