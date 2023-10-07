Malatya'da gıda işletmeleri denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde planlanan gıda denetim seferberliği çerçevesinde Malatya'da işletmeler denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde 02-13 Ekim tarihleri arasında sürecek "et ve et ürünleri", "süt ve süt ürünleri", "yumurta ve yumurta ürünleri" üreten işletmelerde eş zamanlı olarak yapılması planlanan denetimler Malatya’da 2 Ekim'den bu yana devam ediyor.

Denetimlere katılarak incelemelerde bulunan Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, denetimlerin yaşanabilecek gıda kaynaklı salgınların önüne geçebilmek için yapıldığını belirterek, "Et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin denetimi yapıldı. Bu kapsamda ilimiz sınırları içerisinde faaliyette bulunan 65 işletme denetlenmektedir. Yapılan denetimlerde amacımız halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Önceliğimiz işletmelere cezai işlem uygulamak değil hem gıda güvenilirliği hakkında eğitim vermek hem de aksayan veya yanlış bilinen durumları düzeltmektir." ifadelerini kullandı.

Denetim ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre yıl boyu denetimlerine devam ettiğini hatırlatan Akar, en iyi denetçinin tüketicilerin olduğunu vurguladı.

Vatandaşların tespit ettikleri olumsuz durumları Bakanlığın ALO 174 ihbar hattına bildirmesi gerektiğini aktaran Akar, halkın daha sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla personellerinin özverili bir şekilde çalıştığını aktardı.