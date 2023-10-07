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        Malatya'da hijyen kurallarına uymayan işletmeye cezai işlem uygulandı

        Malatya'da kayısıların üzerine bir çalışanın ayakkabılarla bastığı deponun sahibine para cezası uygulandı, kayısılara imha edilmek üzere el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 07.10.2023 - 15:50
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        Malatya'da hijyen kurallarına uymayan işletmeye cezai işlem uygulandı
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        Malatya'da kayısıların üzerine bir çalışanın ayakkabılarla bastığı deponun sahibine para cezası uygulandı, kayısılara imha edilmek üzere el konuldu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada kayısı yığınının üzerine ayakkabıyla çıkan bir kişinin görüntülerinin yer alması üzerine çalışma başlattı.

        Kırsal mahallede bulunan depoyu tespit eden ekipler, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle depo sahibine 10 bin lira para cezası uyguladı.

        Görüntülerde yer alan kuru kayısılara imha edilmek üzere el konulurken depo sahibi hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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