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        Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 11:14 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:18
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        Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçuna yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 52 tabanca fişeği ve 1 tüfek ele geçirildi.

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