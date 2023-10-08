Malatya'da geçici kaldırım çalışması yapılıyor Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen yıkımlar sonrasında tahrip olan kaldırımları, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için geçici olarak asfaltla kaplıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen yıkımlar sonrasında tahrip olan kaldırımları, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için geçici olarak asfaltla kaplıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Malatya merkezde yıkımı tamamlanan binaların olduğu alanlarda zarar gören kaldırımlar Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt dökülerek geçici bir şekilde onarılıyor.

Tevfik Temelli Caddesi'ndeki yıkımların tamamlanmasının ardından bölgede çalışmalara başlayan ekipler, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir, Malatya merkezde yıkımı tamamlanan evlerin olduğu alanlarda yolların ve kaldırımların zarar gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Kaldırımlar zarar görünce yaşlılarımız, öğrencilerimiz, çocuklarımız kısaca yayalarımız sorunlar yaşıyordu. Gelen talepler üzerine yoğun yaya trafiğinin yaşandığı caddelerimizin kaldırımlarını geçici de olsa asfalt kaldırım şeklinde yapmaya başladık. Şu anda da Tevfik Temelli Caddesi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Tevfik Temelli Caddesi'nden başlayıp Paşaköşkü'ne, Paşaköşkü'nden de İstasyon virajına kadar olan kesimde kaldırımlarım çalışmalarımızı tamamlayarak, vatandaşlarımızın hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırmaya çalışacağız. Kaldırımların asfaltla geçici olarak kaplanması çalışmamız merkezden başlayıp dış mahallelerimize kadar uzanacak."