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        A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas Malatya'da

        A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:58 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:06
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas Malatya'da
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile özel uçakla Malatya'ya gelen Vargas, Malatya Havalimanı'nda Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fikret Vurucu ve beraberindeki heyet ile bir grup çocuk tarafından karşılandı.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kaptanı Abdullah Akgün, Vargas'a çiçek takdim etti.

        Daha sonra Vargas, çocukların top ve formalarını imzaladı.

        - "Memleketine hoş geldin" pankartıyla karşılandı

        Yeni Malatyaspor taraftar grubunun kaşkol hediye ettiği Vargas için "Memleketine hoş geldin" yazılı pankart açıldı.

        TVF Başkanı Üstündağ ile Vargas daha sonra Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

        Yazıcı, Vargas ve Üstündağ'a kayısı ve Arslantepe Höyüğü'nde çıkarılan eserlerin replikalarından yapılan plaket takdim ederken, Üstündağ ise Yazıcı'ya Türkiye Voleybol Federasyonu plaketi ile Vargas'ın imzalı formasını sundu.

        - "Bir parça da olsa acımızı unutturdunuz"

        Vali Yazıcı, 6 Şubat'tan sonra kötü günler yaşadıklarını ancak voleybol milli takımının tüm Türkiye ve özelinde Malatya'ya çok güzel mutluluk yaşattığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Gönlümüz ferahladı, mutlu, memnun olduk hatta bir parça da olsa acımızı unutturdunuz çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Malatya'mız bu zor, güç durumundan el birliğiyle, hep birlikte inşallah kalkacak, üstesinden geleceğiz. Malatya'mız eskisinden daha güzel olacak öyle inanıyor ve gayret ediyoruz. Bize bu güzelliği yaşattığınız için hem bu ülkenin bir ferdi olarak hem de Malatya Valisi olarak tekrar tekrar şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunmak isterim. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. İyi ki bu güzelliği bize yaşattınız. Ülkemizi dünya çapında filenin sultanları olarak bütün dünyaya duyurdunuz. Bu onurdan, bu gururdan dolayı teşekkür ediyorum."

        Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise bugün Vargas ile Malatya'yı ziyaret ettiklerini anlatarak, "Sayın Valim benim çok eski dostum, çok kıymetli bir devlet adamıdır. Malatya'mız için de bir şanstır ama işi zordur. Ama Malatyalılar ayağa kalkmayı iyi bilir. Devletimizin, milletimizin büyük desteği ve katkısıyla inşallah eski günlerimize döneceğiz. Geçmiş olsun diyorum çünkü ben bu acıyı yaşadım, biliyorum çünkü benim toprağım, memleketim, vatanım." diye konuştu.

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