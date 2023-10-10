Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da çocuklar bisiklet ve motosiklette kask takmanın önemini kliple anlattı

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet ve bisiklet sürücülerini kask takmaya teşvik etmek amacıyla çocukların rol aldığı klip çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:02 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da çocuklar bisiklet ve motosiklette kask takmanın önemini kliple anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet ve bisiklet sürücülerini kask takmaya teşvik etmek amacıyla çocukların rol aldığı klip çekildi.

        Klipte, çocuklar tarafından İçişleri Bakanlığının belirlediği sloganlar seslendirildi.

        Kask takmanın öneminin anlatıldığı videoda, çocukların geleceği, aile bütünlüğü, hayat kurtarmanın önemi ve sağlıklı toplum olmanın öne çıkarıldı.

        Çocuklar klipte, "güvenli sürüş kask takmaktan başlar, kaskınla yol ver hayata." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        Gece kulübüne saldırıda 'hatır kurşunu' savunması!
        Gece kulübüne saldırıda 'hatır kurşunu' savunması!
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"

        Benzer Haberler

        A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas Malatya'da
        A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas Malatya'da
        Malatya'da, 5 bin afet konutu ocakta depremzedelere teslim edilecek
        Malatya'da, 5 bin afet konutu ocakta depremzedelere teslim edilecek
        Malatya'da "İstikamet Rehberi Olarak Hz. Peygamber" konferansı düzenlendi
        Malatya'da "İstikamet Rehberi Olarak Hz. Peygamber" konferansı düzenlendi
        Malatya'da Amatör Spor Haftası yürüyüşle başladı
        Malatya'da Amatör Spor Haftası yürüyüşle başladı
        Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
        Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
        Tescilli kayısı çekirdeği ihracatından 9 ayda 11,5 milyon dolarlık gelir
        Tescilli kayısı çekirdeği ihracatından 9 ayda 11,5 milyon dolarlık gelir