Malatya'da 30 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi Malatya'da 30 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 21 bin 150 deste sigara kağıdı ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da 30 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 21 bin 150 deste sigara kağıdı ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 30 bin bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron ve 21 bin 150 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.