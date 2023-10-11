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        Malatya'da 30 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

        Malatya'da 30 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 21 bin 150 deste sigara kağıdı ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 13:23 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:29
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        Malatya'da 30 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
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        Malatya'da 30 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 21 bin 150 deste sigara kağıdı ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 30 bin bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron ve 21 bin 150 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

        3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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