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        Malatya'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Malatya'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 14:36 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:36
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        Malatya'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Malatya'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsünün kentte bulunduğu belirlendi.

        Jandarma ekiplerince Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi'ne düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

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