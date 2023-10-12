Malatya'da ruhsatsız silahlar ve samuray kılıcı ele geçirildi Malatya'da polis ekiplerince yapılan çalışmada, ruhsatsız silahlar, samuray kılıcı ile çeşitli malzemeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da polis ekiplerince yapılan çalışmada, ruhsatsız silahlar, samuray kılıcı ile çeşitli malzemeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada, ruhsatsız 4 av tüfeği, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 12 fişek, 2 samuray kılıcı, 16 uyuşturucu hap ve 1 çalıntı kaydı bulunan motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.