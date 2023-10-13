Bakan Yumaklı'dan 630 milyon liralık destek açıklaması: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl şu ana kadar 47 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yaptıklarını, sene sonuna kadar bu rakamın 64 milyar liraya ulaşacağını belirterek, "Bugün de çeşitli kalemlerden oluşmak üzere 630 milyon lirayı daha üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl şu ana kadar 47 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yaptıklarını, sene sonuna kadar bu rakamın 64 milyar liraya ulaşacağını belirterek, "Bugün de çeşitli kalemlerden oluşmak üzere 630 milyon lirayı daha üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım." dedi.

Bakan Yumaklı, Malatya Valiliği ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde devletin tüm imkanlarıyla başlattığı çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Deprem bölgesinde tarımsal destek ödemelerinin öne çekiliğini aktaran Yumaklı, şöyle konuştu:

"408 milyon lira Malatya'da olmak üzere yaklaşık 13,7 milyar liralık destekleri önce çekerek ödedik. Toprak Mahsulleri Ofisimiz ve Tarım Kredi Kooperatiflerimiz de ürün alımlarına ara vermeden devam etti. TMO'nun Malatya Ajans Amirliğini, Şube Müdürlüğü statüsüne çevirerek ürün alımlarıyla ilgili herhangi bir sorun oluşmamasını engelledik. Tarımsal kredilerin faizlerinin ertelenmesi, ORKÖY kredileri, hibe ve destek sürelerinin uzatılması gibi hususlar da bu dönemde gerçekleşti. Malatya'da 116 milyonu olmak üzere toplamda 1,3 milyar liralık da hayvansal üretim yapan üreticilerimize destek ödemesi de yapıldı. Malatya'da 3 bin 500 tona yakın toplam 16 bin tonluk yem desteği de oldu."

Bakan Yumaklı, afet bölgesinde hayvan hastalıklarında programlı aşıların hız kesmeden devam ettiğini ve 15 binden fazla personelin bölgede görev yaptığını belirtti.

- Depremzedelere büyükbaş hayvan dağıtımı başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "depremde hayvanları telef olan çiftçilerimizin kayıplarını birebir telafi edeceğiz." sözünü yerine getirmek üzere çalışmalara başladıklarını anımsatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"3 bin 249'u Malatya'da olmak üzere toplam 43 bin 217 küçükbaş hayvanın dağıtımını tamamladık. Yine 1347 arılı kovan Malatya'da olmak üzere, toplam 26 bin 273 arılı kovanı üreticilerimize verdik. Bütün Türkiye'de 550 bine yakın kanatlı hayvan telefi vardı bunların da dağıtımını yaptık. İnşallah bugün de depremde büyükbaş hayvanlarını kaybetmiş olan üreticilerimize yaklaşık 5 bin 800'e yakın büyükbaş hayvan dağıtımına başlıyoruz. Bunun başlangıcını Malatya'da yapmak üzere buraya geldik ve 550'ye yakın büyükbaş hayvanını da dağıtımını bugün gerçekleştirmiş olacağız. Burada dağıtılacak hayvanların TİGEM'in üstün özellikleri sahip hayvanlar olduğu, üreticilerimizin bundan sonraki üretimlerinde hakikaten kendilerine fayda sağlayacağını düşünüyoruz."

Deprem bölgesinin Türkiye'de tarımsal hasılanın yüzde 15'ini kapsadığını dile getiren Yumaklı, Türkiye'deki 7 çiftçiden 1'inin afet bölgesinde olduğunu ifade etti.

Afet bölgesinde çalışmaları gözden geçirmek ve eksiklikleri görmek adına Malatya'ya geldiklerini hatırlatan Yumaklı, "Malatya'da tarımsal arazilerin sulamaya açılması konusu bizim en önemli konumuz. Hali hazırda Malatya'da DSİ takibinde olan 37 proje var. Bunlarla ilgili çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Bu yılın sonuna kadar Malatya'da yaklaşık 2 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlamış olacağız. Malatya'ya bu süre içerisinde bir bal ormanı da kurmuş olacağız." diye konuştu.

Malatya'da 449 aileye 60 milyon lira ORKÖY kredi ve hibe desteği sağladıklarını anlatan Yumaklı, kentin ekoturizm ve doğa turizmden faydalanmasını da sağlayacaklarını söyledi.

- Destek müjdesi

Bakan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son 21 yılda bütün Türkiye'de bütün çiftçilerimize 845 milyar liralık destek ödemesi gerçekleştirdik. Bu yıl şu ana kadar 47 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yaptık. Sene sonuna kadar bu rakam yaklaşık 64 milyar lira olacak. Bugün de çeşitli kalemlerden oluşmak üzere 630 milyon lirayı daha üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi, hububat grubu için uygulamasına geçen yıl başladığımız, mazot ve gübre desteklerinin gelecek yılda ödenmesi yerine öne çekilerek ekim öncesinde ödenmesi ve ayni olarak ödenmesiyle alakalı hususta tamamlandı. Bu kapsamda yaklaşık 11,2 milyar lira çiftçilerimizin Ziraat Bankası kartlarına tanımlanmış oldu. Bu uygulamayı diğer ürünler için de yaygınlaştırılacağız."

- "Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor"

Yumaklı, Gazze'de insanların en temel ihtiyaçlarının yerine getirilemediğini aktardı.

Bölgede ciddi sıkıntıların yaşandığını anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Maalesef bugünlerde Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Özellikle de beslenmeyle alakalı çocukların başta olmak üzere gıdaya erişimiyle ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Hatta, kısıt var. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Sayın Cumhurbaşkanımız günlerdir yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. Çocuk, kadın, genç demeden sivillerin hedef alındığı bu saldırılar ve bu savaş inşallah bir an önce son bulmasını diliyoruz."

Ziyarette, Bakan Yumaklı'ya Malatya Valisi Ersin Yazıcı tarafından Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda çıkarılan eserlerin replikalarından yapılan plaket sunuldu.

Yumaklı, Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü'nde Bakanlığa bağlı birimlerin istişare toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca ile diğer ilgililer katıldı.