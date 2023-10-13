Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Kuru kayısı ihracatından yılın 9 ayında 290 milyon dolar gelir elde edildi

        ORHAN YOLDAŞ - Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde coğrafi tescilli ürünlerinden olan Malatya kayısısında yılın 9 ayında 50 bin 777 ton kuru kayısı ihracatına karşılık, 290 milyon dolarlık gelir elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:12 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuru kayısı ihracatından yılın 9 ayında 290 milyon dolar gelir elde edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORHAN YOLDAŞ - Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde coğrafi tescilli ürünlerinden olan Malatya kayısısında yılın 9 ayında 50 bin 777 ton kuru kayısı ihracatına karşılık, 290 milyon dolarlık gelir elde edildi.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, kuru kayısı ihracatı kent ekonomisine büyük katkı sunuyor.

        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerine rağmen ihracatçıların, kuru kayısıda dış satımı sürdürmek için gayret sarf ettiğini belirtti.

        Kayısı ihracatında dönem dönem yavaşlama olsa da Avrupa ve Amerika ile son zamanlarda Brezilya ve Hindistan'a yapılan ihracatın ivme kazandığını dile getiren Özcan, eylül ayındaki dış satımın diğer aylara göre yükseldiğini kaydetti.

        Kuru kayısı ihracatının kent, ülke ve bölge ekonomisi için önemli olduğuna işaret eden Özcan, şöyle konuştu:

        "Önümüz kış, havaların soğumasıyla kuru meyve gruplarında ciddi anlamda, yüksek miktarda tüketim başlıyor. Eylül ayında 6 bin 533 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik, geçmiş yılların en yüksek ortalamasıyla bu ayı tamamladık. Yaklaşık 40 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişiz. Önümüzdeki son çeyrek ihracat miktarımızı korursak yıl sonunda önemli bir başarı elde etmiş oluruz. Kuru meyve grubunda, kuru kayısı en önemli tarım ürünlerinden biri. Kuru kayısı, Türkiye'nin toplam tarım ürünleri ihracatına baktığımızda artık 500 milyon dolarları pas geçerek yeni hedeflere koşan bir tarım ürünü."

        - 9 ayda 50 bin 777 ton kayısı ihraç edildi

        Yılın 9 ayında 50 bin 777 ton kuru kayısı ihracına karşılık 290 milyon dolarlık gelir elde edildiğine işaret eden Özcan, "Depremin bütün olumsuzluklarına, şehirde yaşanan zorluğa, sıkıntıya ve iş gücü kaybına rağmen... Çünkü şehir ciddi anlamda göç verdi. Şehri toparlamak için yoğun bir çalışma var. Bir taraftan devletimiz temeller atarak kalıcı konutlar inşa ediyor, diğer taraftan konteynerlerde insanların hayatlarını sürdürmesi için hummalı bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı!
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı!
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        İrlandalı kadının şüpheli ölümü!
        İrlandalı kadının şüpheli ölümü!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        AYM’den maaş zammı iptali
        AYM’den maaş zammı iptali
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı'dan 630 milyon liralık destek açıklaması:
        Bakan Yumaklı'dan 630 milyon liralık destek açıklaması:
        Bakan Yumaklı: Bugün 630 milyon lirayı üreticilerimizin hesabına aktaracağı...
        Bakan Yumaklı: Bugün 630 milyon lirayı üreticilerimizin hesabına aktaracağı...
        Malatya'da ruhsatsız silahlar ve samuray kılıcı ele geçirildi
        Malatya'da ruhsatsız silahlar ve samuray kılıcı ele geçirildi
        Malatya Ticaret Borsası
        Malatya Ticaret Borsası
        Malatya kent merkezinin inşaatına başlanacak
        Malatya kent merkezinin inşaatına başlanacak
        Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara eğitim desteği
        Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara eğitim desteği