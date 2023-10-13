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        Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 1 kişi tutuklandı

        Malatya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, "infaz sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü" tespit edilen 1 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 20:07 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:07
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        Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 1 kişi tutuklandı
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        Malatya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, "infaz sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü" tespit edilen 1 şüpheli cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, "DEAŞ içinde infaz sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü" tespit edilen diğeri ise tutuklandı.

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