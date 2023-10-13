Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda kaçak cep telefonu ile 20 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 20:40 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda kaçak cep telefonu ile 20 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve bandrolsüz ürünlerin üretiminin ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

        Şüpheliler D.Ü, Z.P.K, ile M.T'nin iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 10 cep telefonu, 29 akıllı saat, 20 kablosuz kulaklık, 24 termos, 22 adaptör ile bandrolsüz 20 bin içi tütün doldurulmuş makaron, 382 elektronik sigara likiti ve 15 kilo 655 gram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

        Şüphelilerle ilgili Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı Malatya'da AK Parti teşkilatına hitap etti:
        Bakan Yumaklı Malatya'da AK Parti teşkilatına hitap etti:
        Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 1 kişi tutuklandı
        Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 1 kişi tutuklandı
        Bakan Yumaklı: Bugün 630 milyon lirayı üreticilerimizin hesabına aktaracağı...
        Bakan Yumaklı: Bugün 630 milyon lirayı üreticilerimizin hesabına aktaracağı...
        Bakan Yumaklı, Malatya'da depremzedelere büyükbaş hayvan dağıtım töreninde...
        Bakan Yumaklı, Malatya'da depremzedelere büyükbaş hayvan dağıtım töreninde...
        Kuru kayısı ihracatından yılın 9 ayında 290 milyon dolar gelir elde edildi
        Kuru kayısı ihracatından yılın 9 ayında 290 milyon dolar gelir elde edildi
        Bakan Yumaklı'dan 630 milyon liralık destek açıklaması:
        Bakan Yumaklı'dan 630 milyon liralık destek açıklaması: