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        Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt, mahalleleri ziyaret etti

        Doğanşehir'in Belediye Başkanı Durali Zelyurt, mahalle gezilerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:37 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:37
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        Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt, mahalleleri ziyaret etti
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        Doğanşehir'in Belediye Başkanı Durali Zelyurt, mahalle gezilerine devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Zelyurt, Elmalı, Küçüklü, Gövdeli ve Bıçakçı mahallelerini ziyaret etti.

        Belediye Başkanı Zelyurt, burada vatandaşlarla görüşerek onların talep ve isteklerini dinledi.

        Gövdeli Mahallesi'nde de çalışmaların devam ettiğini belirten Zelyurt, "Arazi yollarımızı, parklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra okul bahçelerini yapıyoruz, sulama kanalı temizliği ve deprem nedeniyle hafriyat temizliği yapıyoruz ve hiç boş durmadan yolumuza devam ediyoruz. Tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanında oluyor, taleplerini yerine getiriyoruz. Sosyal belediyecilik adına üzerime düşeni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        Mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Zelyurt'a mahallelerine yaptıkları çalışmalardan ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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