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        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, konteyner kenti ziyaret etti

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt merkez konteyner kentte kalan vatandaşları ve Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:59 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:59
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        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, konteyner kenti ziyaret etti
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        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt merkez konteyner kentte kalan vatandaşları ve Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, ziyaretlerindeki konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin yüzyılın, bin yılın felaketi olduğunu belirterek, deprem hasarlarının üstesinden geleceklerini ifade etti.

        Yerinde dönüşümle ilgili çalışmalar yapıldığını kaydeden Başkan Gürkan, "Kültür ve Turizm Bakanımızla görüştük. Hıroğlu Mahallesi'nin restorasyonu, aslına uygun bir şekilde yapılacak. Yerinde dönüşümle ilgili mecliste bir daire başkanlığı kuruyoruz. O başkanlığa bağlı 3 şube müdürlüğü olacak. Biri halkla ilişkiler, biri mali politikalar, diğeriyse teknik boyutları yürütecek." ifadesini kullandı.

        Gürkan, deprem sonrası bozulan mevcut alanların altyapısı dışında, 73 konteyner kente altyapı ve toplamda 30 bin kilometrenin üzerinde altyapı yaptıklarını belirterek, el ele şehri yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

        Ziyarete AK Parti İl Başkanı Namık Gören de katıldı.

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