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        Malatya'da ailesiyle tartışan kişi evini ateşe verdi

        Malatya'nın Darende ilçesinde, ailesiyle tartışan bir kişi evini ateşe verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 22:55 Güncelleme: 14.10.2023 - 23:00
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        Malatya'da ailesiyle tartışan kişi evini ateşe verdi
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        Malatya'nın Darende ilçesinde, ailesiyle tartışan bir kişi evini ateşe verdi.

        İlçenin kırsalındaki Aşağıulupınar Mahallesi'nde müstakil bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle 3 ev ve bir mescitte hasar oluştu.

        Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, yangını Emrah Ş'nin çıkardığı bilgisi üzerine bu kişiyi gözaltına aldı.

        Aile üyeleriyle sorunları olduğu belirtilen Emrah Ş'nin, evde istenmediğinin söylenmesi üzerine sinirlenerek evi ateşe verdiği öne sürüldü.

        Öte yandan yangında zarar gören mahalleye ait elektrik hattı, TEDAŞ ekipleri tarafından tamir edildi.

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