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        Malatya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Malatya'da tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:44
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        Malatya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Malatya'da tepki gösterildi.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbirler getirdi.

        Mitingde açıklama yapan Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, Filistin'in yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

        İsrail'in mazlumların kanı üzerinde kurulmuş bir rejim olduğunu belirten Söylemez, şöyle konuştu:

        "Siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek kutlu direnişi selamlamak için buradayız. İki yüzlülerin zulmü azdırdığı zamandayız. Soykırımcı siyonistler Filistin'de katliam yaparken susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Bugün Filistin’de mazlumların kanı üzerinde kurulmuş bir rejim var. İsrail bir devlet değil. İsrail emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütüdür. İsrail bütün dünyaya kötülük yayan soykırımcı bir organizasyondur."

        Programa AK Parti Malatya milletvekilleri İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve çok sayıda kişi katıldı.

        Konuşmanın ardından katılımcılar tepkilerini göstermek amacıyla çok sayıda araçla korna çalarak şehir turu attı.

        - Turgut Özal Üniversitesinden tepki

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, Gazze'de sivilleri hedef alan her türlü adımın şiddetle kınandığı belirtildi.

        Filistin halkının tüm haklı mücadelesine rağmen günlerdir işlenen bir savaş suçuna ve soykırım hedefleyen bir sivil ablukaya maruz bırakılarak yok edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda vurulanların yüzde 60'ının kadın ve çocuk olduğu bu katliamın durması için gereken feraset ve hamaset, milletimizin kararlılık ve azimle sergilediği tavırdan ilhamla tüm dünyaya örnek olacaktır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak, Filistin halkının onurlu mücadelesini desteklediğimizi, sivil katliamlarını esefle kınadığımızı ve küresel sivil toplum organizasyonlarını ortak tavır sergilemeye davet ettiğimizi, kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

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