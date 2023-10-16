Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        "Malatya Kayısısı" kitabında emeği geçenlere plaket

        Malatya Ticaret Borsası tarafından Gourmand World Cookbook Awards (Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri) 2023 yarışması "Meyveler ve Tekil Konu" kategorisinde birincilik ödülü alan "Malatya Kayısısı" kitabının hazırlanmasında emeği geçenlere plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Malatya Kayısısı" kitabında emeği geçenlere plaket
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya Ticaret Borsası tarafından Gourmand World Cookbook Awards (Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri) 2023 yarışması "Meyveler ve Tekil Konu" kategorisinde birincilik ödülü alan "Malatya Kayısısı" kitabının hazırlanmasında emeği geçenlere plaket verildi.

        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, borsa binasında düzenlenen programda, bölge Malatya ve ülke ekonomisi için kayısının önemli olduğunu söyledi.

        Özcan, Prof. Dr. Bayram Murat Asma'nın öncülüğünde hazırlanan "Malatya Kayısısı" adlı kitabın, kentin reklamı ve kayısının tanıtımı açısından önemli olduğunu belirterek, "Her başarı hikayesinin arkasında gizli kahramanlar vardır. Turgut Özal Üniversitemize çok teşekkür ediyoruz. Bu alanda yıllardır yoğun mücadele veren Prof. Dr. Bayram Murat Asma hocamıza ve 'Malatya Kayısısı' adlı eseri ortaya çıkaran hocalarımıza teşekkür etmek için bir araya geldik. Bu eser, akademik donanım ve görsel bir şölen olarak hazırlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Prof. Dr. Bayram Murat Asma ise 37 yıldır Malatya kayısısı üzerine çalışma yaptığını anlatarak, "Ülke sevgisi insanların hizmetleriyle ölçülür. Bende elimden geldiği kadar Malatya'mızın değeri kayısıya katkıda bulunmaya çalışıyorum. Malatya kayısısı bu şehrin bir başarı öyküsüdür. İçerisinde on binlerce üreticinin, tüccarın ve ihracatçının inşa ettiği bir öykü." diye konuştu.

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise kitabın İsveç'ten sonra Riyad'da düzenlenecek yarışmadan ödülle döneceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Borsa Başkanı Ramazan Özcan, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Recep Bentli ile kitabın hazırlanmasında emekleri olan Prof. Dr. Bayram Murat Asma ile yayın kuruluna plaket ve kalem takdim etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Eski eşine kurşun yağdırdı!
        Eski eşine kurşun yağdırdı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş

        Benzer Haberler

        Malatya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı
        Malatya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı
        Malatya'da ailesiyle tartışan kişi evini ateşe verdi
        Malatya'da ailesiyle tartışan kişi evini ateşe verdi
        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, konteyner kenti ziyaret etti
        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, konteyner kenti ziyaret etti
        Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt, mahalleleri ziyaret etti
        Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt, mahalleleri ziyaret etti
        Bakan Yumaklı: Türkiye'de devasa yapılar artık yüzde 100 milli olarak yapıl...
        Bakan Yumaklı: Türkiye'de devasa yapılar artık yüzde 100 milli olarak yapıl...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Yoncalı Barajı inşaat alanında incelemede bu...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Yoncalı Barajı inşaat alanında incelemede bu...