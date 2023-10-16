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        Malatya'da otomobilde ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi

        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:15
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        Malatya'da otomobilde ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi
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        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, bu kapsamda Adana'dan Malatya'ya gelen şüpheli H.Y'nin otomobilinde yaptığı aramada aracın farklı yerlerine gizlenmiş 20 tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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