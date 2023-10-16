Malatya'da ağır hasarlı 15 katlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı 15 katlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı 15 katlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı.
Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 15 katlı 2 binada incelemeler yapan uzman ekip, binanın belirli alanlarına 300 kilogram patlayıcının bulunduğu 3 bin 600 elektriksiz kapsül yerleştirdi.
Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla yıkım gerçekleştirildi.