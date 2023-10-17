Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 4 tutuklama

        Malatya'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 4 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayla göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"

        Benzer Haberler

        Malatya'da ağır hasarlı 15 katlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
        Malatya'da ağır hasarlı 15 katlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
        Malatya İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Malatya İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Malatya'da otomobilde ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi
        Malatya'da otomobilde ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi
        "Malatya Kayısısı" kitabında emeği geçenlere plaket
        "Malatya Kayısısı" kitabında emeği geçenlere plaket
        Malatya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı
        Malatya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı
        Malatya'da ailesiyle tartışan kişi evini ateşe verdi
        Malatya'da ailesiyle tartışan kişi evini ateşe verdi