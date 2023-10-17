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        Malatya'da Yerinde Dönüşüm Projesi anlatıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaş ve muhtarlara Yerinde Dönüşüm Projesi anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:41 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:54
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        Malatya'da Yerinde Dönüşüm Projesi anlatıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaş ve muhtarlara Yerinde Dönüşüm Projesi anlatıldı.

        Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik Müdürü Ahmet Şahin, yerinde dönüşümün önemini vurgulayarak, şehirlerin sosyolojik, kültürel ve demografik yapısını korumak, komşuluk ilişkilerini canlı tutmak istediklerini söyledi.

        Şehir merkezlerinden enkazlar kalktıktan sonra terkedilmiş parsellerin bomboş kalmaması için yerinde dönüşümün önemli olduğunu kaydeden Şahin, devletin vatandaşına desteğiyle beraber yerinde dönüşümün önemini vurgulamak istediklerini ifade etti.

        7452 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun"un ek 1'inci maddesi kapsamında yapılacak yeni yapıların bulunduğu parsellerin maliki olan gerçek veya tüzel kişilere hibe ve yapım kredisi verilmesine ilişkin usul ve esaslara işaret eden Şahin, 6 Ekim tarihinde yayınlanan kararla beraber, 500 bin artı 500 bin lira hibe ve kredi tutarlarının 750 bin artı 750 bin, yani 1,5 milyon liraya güncellendiğini söyledi.

        Kararla birlikte devletin dünyada eşine, benzerine rastlanılmamış bir devlet örneği gösterdiğini vurgulayan Şahin, "Bunun sizler tarafından bir avantaja çevrilmesini, sizleri de çok fazla ekonomik zorluğa itmeden bu buhrandan bir an önce çıkarak yaraların sarılmasını bekliyor ve temenni ediyoruz." dedi.

        Şahin, yerinde dönüşümün e-devlet kapısı üzerinden vatandaşın arama motoruna "yerinde dönüşüm" yazdığında çıkan başvuru platformunda başlayan bir işlem silsilesi olduğunu belirterek, başvuru süreçleri hakkında bilgi verdi.

        Daha sonra Şahin, muhtarların projeyle ilgili sorularını yanıtladı.

        Toplantıya, müteahhitler, mühendisler, vatandaşlar ve muhtarlar katıldı.

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