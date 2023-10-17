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        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 21:18 Güncelleme: 17.10.2023 - 21:18
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        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        M.S.G. idaresindeki 44 AFH 160 plakalı otomobil, Aşağıbağlar Mahallesi İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Katar'a (51) çarptı.

        Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekibince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Katar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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