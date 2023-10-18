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        Malatya'da kentsel dönüşümle inşa edilen konutlarda yaşam başladı

        HATİCE YETMEN - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Elazığ merkezli 24 Ocak 2020'de yaşanan depremin ardından riskli alan ilan edilen Şehit Fevzi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 679 konutluk alanda yaşam başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:00
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        Malatya'da kentsel dönüşümle inşa edilen konutlarda yaşam başladı
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        HATİCE YETMEN - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Elazığ merkezli 24 Ocak 2020'de yaşanan depremin ardından riskli alan ilan edilen Şehit Fevzi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 679 konutluk alanda yaşam başladı.

        Battalgazi Belediyesinin girişimleriyle depremin ardından riskli alan ilan edilen 110 dönümlük alanda kentsel dönüşüm çalışması başlatıldı. TOKİ tarafından kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 679 konut, 18 dükkan kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

        Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA muhabirine, Şehit Fevzi Mahallesi'nin kentsel dönüşüme örnek bir model olduğunu söyledi.

        Buradaki kentsel dönüşümün ardından diğer mahallelerde oturanların da talepte bulunduklarını anlatan Güder, şunları aktardı:

        "Vatandaşlarımızın çoğu buradaki yapılaşmayı, evlerin yapısını, şeklini görünce 'Bizim mahallelerimizde, sokaklarımızda ne zaman kentsel dönüşüm başlatılacak?' diye bizlerden talep ediyorlar. Önümüz kış, kış dönemlerinde inşaatların yapım süreci biraz uzayacak. Bahar ayından itibaren hem vatandaşın kendi yapacağı yerinde dönüşüm hem müteahhit eliyle yapılabilecek dönüşümler, diğer tarafta belediye olarak yapacağımız kentsel dönüşümlerle bu bölgelerin değişmez denilen, bugün Şehit Fevzi Mahallesi'nin yüzde 70’lik bölümünün kaderinin değişmesine öncülük etmişsek ne mutlu bize. Diğer kısımların da değişip dönüşmesine vesile olmamız lazım."

        - Deprem konutları 12. aya kadar teslim edilecek

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımı süren kalıcı konutları en kısa sürede teslim etmek için çaba gösterdiklerini dile getiren Güder, "Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla temellerini attığımız 600 konutumuz da 12. aya kadar teslim edilecek. Amacımız, hızlı ve seri bir şekilde nasıl insanları çadırlardan konteynerlere almışsak, konteynerlerden de evlerine almak. Büyük oranda bu sorunu çözmek için elimizden gelen gayreti bugüne kadar sarf ettiğimiz gibi bundan sonra da sarf edeceğiz." diye konuştu.

        Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil, kentsel dönüşümün vatandaşa umut olduğunu belirterek, "Kentsel dönüşüm ile ilgili olumsuz düşüncesi olanlar olumlu düşünmeye başladılar. Konutların çok kısa sürede yapılıp bitmesi, vatandaşa teslim edilmesi bir artıdır." ifadelerini kullandı.

        Teslim edilen evlerine yerleşen Hasan Gazi Evren de emeği geçenlere teşekkür etti.

        Cemal Cavlak ise kentsel dönüşüm teklifini en son kabul edenlerden olmasına rağmen şu anda çok memnun olduğunu söyledi.

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