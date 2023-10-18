Malatya içme suyu isale hattında çalışmalar devam ediyor Malatya içme suyu isale hattı 1. kısım çalışmaları devam ediyor.

Malatya içme suyu isale hattı 1. kısım çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı Pınarbaşı Kaptaj Kaynağının eskiyen içme suyu iletim hatlarının yenilenmesi için "Pınarbaşı Kaynağı Rehabilitasyon Projesi" yürütülüyor.

Bu kapsamında yapılacak 20 bin metreküp kapasiteli su deposu ve 9,5 kilometre uzunluğundaki isale hattı aracılığıyla Malatya merkezine ulaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Malatya içme suyu isale hattı 1. kısım çalışmaların devam ettiğini belirterek, proje kapsamında 9,5 kilometre uzunluğundaki düktil borudan oluşan isale hattında sevkiyatı yapılarak çalışma sahasına indirilen 1600 metre düktil borunun 700 metresinin döşendiğini belirtti.

Balta, "Proje tamamlandığında Malatya Pınarbaşı Kaptaj kaynağından gelen 3.200 lt/sn suyu 2055 yılına kadar Malatyalı vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.