Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Deprem bölgesinde, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:50 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem bölgesinde, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

        İl Müftüsü Mustafa Tekin'in gıyabi cenaze namazı kıldırdığı program, cemaatin dua etmesinin ardından sona erdi.

        Öte yandan, kent genelindeki camilerde de İsrail'in hastane saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için Balıklı Göl Yerleşkesi'nde bulunan Mevlid-i Halil Camisi'nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Programa katılanlar, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

        - Malatya-Adıyaman

        Malatya'daki Kernek Karagözlüler Camisi'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için program düzenlendi.

        İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua ettiği programda Kur'an-ı Kerim okundu.

        Cemaat daha sonra İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Adıyaman Yenipınar Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti.

        Cemaat daha sonra öğle namazının ardından saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! Bir bölge için kritik uyarı!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! Bir bölge için kritik uyarı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

        Benzer Haberler

        Malatya içme suyu isale hattında çalışmalar devam ediyor
        Malatya içme suyu isale hattında çalışmalar devam ediyor
        Malatya'da kentsel dönüşümle inşa edilen konutlarda yaşam başladı
        Malatya'da kentsel dönüşümle inşa edilen konutlarda yaşam başladı
        Doğanşehir Çarşısı için sondaj çalışmaları başladı
        Doğanşehir Çarşısı için sondaj çalışmaları başladı
        KÜRECİK RADAR ÜSSÜ'NDE İSRAİL PROTESTOSU
        KÜRECİK RADAR ÜSSÜ'NDE İSRAİL PROTESTOSU
        Kürecik Radar Üssü'nde İsrail protestosu
        Kürecik Radar Üssü'nde İsrail protestosu
        ÇAY TAŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ
        ÇAY TAŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ