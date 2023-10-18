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        Darende'de Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Malatya'nın Darende ilçesinde İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:57 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:01
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        Darende'de Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Sivil toplum kuruluşları ve cami cemaati, Şeyh Hamid-i Veli ve Çarşı Camisi'nde bir araya geldi.

        Cemaat, öğlen namazının ardından dualar edip gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Cemaat adına basın açıklaması yapan Erkan Ayhan, İsrail'in Gazze'de büyük bir insanlık suçu işlediğini, sivilleri katlettiğini, fosfor bombası kullanarak büyük bir vahşete imza attığını söyledi.

        Dün gece el-Ehli Baptist Hastanesini hedef alarak kadın, çocuk demeden katleden İsrail'in katliamlarında şehit edilen Müslümanları anmak bir araya geldiklerini kaydeden Ayhan, "Mescid-i Aksa Allah Resulü'nün miraca çıktığı, Müslümanlara ilk kıble olmuş, üçüncü harem. Burası Selahattin Eyyubi'nin bize emaneti. Bu nedenle bizim bu menfur katliamlara seyirci kalmamız mümkün değildir." ifadesini kullandı.

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