Malatya'da depremde kaybolan su kaynağını bulmak üzere çalışma yapılıyor Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toprak kayması sonucu tamamen yıkılan Erkenek Akdere İçme Suyu kaynağında çalışmalara devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toprak kayması sonucu tamamen yıkılan Erkenek Akdere İçme Suyu kaynağında çalışmalara devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Rüstem Çatı ve Erkenek Mahalle Muhtarı Cengiz Yalvaç, Erkenek Akdere İçme Suyu kaptajındaki çalışmaları yerinde inceledi.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, bölgede deprem nedeniyle hatların tamamının tahrip olduğunu, MASKİ ekiplerinin kısa süre içinde hatları tekrar işletilebilir hale getirdiğini ifade ederek, şu anda da Akdere içme suyu kaynağında çalışma yaptıklarını belirtti.

Ekiplerin gece gündüz dağda suyu çıkarmak için emek verdiğini kaydeden Mert, "Muhtarımız ve Erkenekliler bu sene çok çektiler. Tarımsal sulamada sıkıntı yaşadılar, ağaçlarını sulayamadılar. Bu suyu inşallah tekrar eski haline döndürürüz. Birazını içme suyuna alacağız. Kalan kısmını da önümüzdeki yıl tarımsal sulamada kullanılması için Erkenek halkımızın kullanımına sunacağız." ifadesini kullandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanı Ramazan Toy, Akdere'de 2022 yılında yaklaşık 200 litre/saniye bir su elde ettiklerini, bunun bir kısmını içme suyuna, geri kalanı da sulama suyuna verdiklerini anlattı.

Bölgede bu suyun beslediği bir hidroelektrik santrali de olduğunu belirten Toy, şunları kaydetti:

"6 Şubat'taki depremin akabinde maalesef bu suyumuz kayboldu. Biz de tekrar bu suyu bulabilmek adına jeofizik çalışmalar yaptırdık. Suyun geliş güzergahını tespit ettik. Akabinde burada makineyle çalışmaya başladık. Buradaki dağın yapısı gevşek. Heyelana uygun bir malzeme olduğu için doğrudan kaynakta çalışabilmek mümkün değildi. Yaklaşık 70 gündür dağda set-palya (kademe) dediğimiz sistemi yaparak malzemenin akışını önleyecek sistemi kurduk. Şuanda da zeminde suyun gelebileceği noktaya girdik. Suyun geliş güzergahını aştık. Temennimiz burada tespitlerimize göre devam ederek kısa sürede eski debiyi yakalamak. Erkenek'in hem içme suyuna hem sulama suyuna katkı sunsun diye burada çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz."

Mahalle Muhtarı Yalvaç da mahallenin içme ve sulama suyu hattında da büyük bir çalışma yapan belediyeye teşekkür etti.

AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Rüstem Çatı ise deprem olunca burada, dağ yamacındaki toprakların ana deponun üzerine yıkıldığını, suyun kaybolduğunu kaydetti.

MASKİ'nin depremden bugüne bölgede aralıksız olarak çalıştığını belirten Çatı, "Suya biraz ulaştılar, inşallah suyun tamamına da ulaşılır." ifadesini kullandı.