Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

        Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:26 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Malatya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonla 18 şüphelinin adreslerinde arama yaptı.

        Operasyonda, 142 gram metamfetamin, 375 yeşil reçeteye tabi hap, 4 uyuşturucu hap, 9,5 gram esrar, 8000 dolar, 150 avro, 38 bin 600 lira, 1 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 141 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        İstanbul'daki firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı

        Benzer Haberler

        Malatya'da depremde kaybolan su kaynağını bulmak üzere çalışma yapılıyor
        Malatya'da depremde kaybolan su kaynağını bulmak üzere çalışma yapılıyor
        Darende'de Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Darende'de Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Malatya Barosu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı
        Malatya Barosu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı
        Malatya Ticaret Borsası
        Malatya Ticaret Borsası
        Deprem bölgesinde, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı...
        Deprem bölgesinde, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı...
        Malatya içme suyu isale hattında çalışmalar devam ediyor
        Malatya içme suyu isale hattında çalışmalar devam ediyor